Москва, 24 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В ночь с 23 на 24 июня в столичном Парке Горького состоялось торжественное празднование «Московского выпускного» — мероприятие проводится в столице в шестой раз и уже успело полюбиться столичным школьникам. Всего в 2018 году в Парке Горького собралось около 20 тыс. выпускников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпуск-2018

Дарья Антонова ИА REGNUM Традиционно выпускники прошли в Парк Горького по красной ковровой дорожке

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание со школой

Дарья Антонова ИА REGNUM В этот день в Парке Горького собралось около 20 тыс. выпускников

В 2018 году Парк Горького подготовил для выпускников семь интерактивных зон, разделенных по тематическому признаку. Например, в зоне «Харизма» проходили выступления уличных театров, мастер-классы по ораторскому мастерству и работе с телесуфлером. На музыкальной площадке Guitar Hero ребята могли исполнить любимые песни совместно с известными музыкантами. В локации «Сила» проходили спортивные мероприятия. Школьники боролись за место лучшего игрока в таких командных видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тренажеры

Дарья Антонова ИА REGNUM Лезгинка

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM REGNUM В парке ребят ожидало множество развлечений

Дарья Антонова ИА REGNUM Граффити на память

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Анимация

На главной сцене Парка Горького прошёл яркий праздничный концерт. Хэдлайнерами мероприятия стали популярные исполнители Feduk и Мот, выпускники выбрали их сами с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Также на сцене выступали группа T-killah, певица Юлия Паршута, певцы Дмитрий Маликов, Жак Энтони и многие другие.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Сцена

Дарья Антонова ИА REGNUM Мот

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кибовский на Выпускном-2018

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцы до утра

На Фонтанной площади парка организовали танцевальный марафон «Дай Пять — Выпускной». Здесь для московских школьников выступали артисты Марк Тишман, Миша Марвин, Город 312, Банд'Эрос, группа Фабрика. В завершении концерта выпускники продолжили празднования на площадках Парка Горького. Так, одно из популярных мест отдыха московских школьников превратилось в огромную дискотеку под открытым небом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцы под открытым небом

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощай, школа

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

Напомним, инициатором проведения «Московского выпускного» является департамент культуры города Москвы.

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