В Парке Горького выпускники Москвы простились со школой: фоторепортаж
Москва, 24 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В ночь с 23 на 24 июня в столичном Парке Горького состоялось торжественное празднование «Московского выпускного» — мероприятие проводится в столице в шестой раз и уже успело полюбиться столичным школьникам. Всего в 2018 году в Парке Горького собралось около 20 тыс. выпускников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2018 году Парк Горького подготовил для выпускников семь интерактивных зон, разделенных по тематическому признаку. Например, в зоне «Харизма» проходили выступления уличных театров, мастер-классы по ораторскому мастерству и работе с телесуфлером. На музыкальной площадке Guitar Hero ребята могли исполнить любимые песни совместно с известными музыкантами. В локации «Сила» проходили спортивные мероприятия. Школьники боролись за место лучшего игрока в таких командных видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.
На главной сцене Парка Горького прошёл яркий праздничный концерт. Хэдлайнерами мероприятия стали популярные исполнители Feduk и Мот, выпускники выбрали их сами с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Также на сцене выступали группа T-killah, певица Юлия Паршута, певцы Дмитрий Маликов, Жак Энтони и многие другие.
На Фонтанной площади парка организовали танцевальный марафон «Дай Пять — Выпускной». Здесь для московских школьников выступали артисты Марк Тишман, Миша Марвин, Город 312, Банд'Эрос, группа Фабрика. В завершении концерта выпускники продолжили празднования на площадках Парка Горького. Так, одно из популярных мест отдыха московских школьников превратилось в огромную дискотеку под открытым небом.
Напомним, инициатором проведения «Московского выпускного» является департамент культуры города Москвы.
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