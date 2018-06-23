Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Министр просвещения России Ольга Васильева пожелала успехов выпускникам на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

Помимо этого, Васильева назвала «Алые паруса» самым романтичным праздником, а Петербург — самым красивым городом мира, и пожелала выпускникам сохранить традиции города.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник выпускников «Алые паруса» завершился пиротехническим шоу и исполнением официального гимна Санкт-Петербурга.