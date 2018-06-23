Москва, 24 июня, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) аккредитации из-за «бумажных» претензий, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги столбиком

По мнению Кудрина, работу Рособрнадзора необходимо «кардинально перестраивать». Также он отметил, что несмотря на лишение аккредитации, лицензия Шанинки остается в силе, поэтому заведение может продолжать обучение в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор по результатам аккредитационной экспертизы лишил государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук.