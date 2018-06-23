Москва, 24 июня, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Россия не крала у украинцев название «Русь» — это украинцы оставили Русь без Киева. Так депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ) ответил на предложение украинской писательницы Ларисы Ницой переименовать Россию в «Московию».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

"Все было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше», — сказал парламентарий агентству РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская детская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, предложила именовать жителей России «московитами». Наименование «Русь» Московскому царству присвоил Пётр Первый, считает она.

Доктор исторических наук Сергей Перевезенцев назвал заявление Ницой поразительно неграмотным и напомнил, что государем всея Руси назвали еще Ивана III, период правления которого пришелся на вторую половину XV и первые годы XVI века.

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