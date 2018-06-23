Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Уникальное по оформлению и масштабам свето-пиротехническое и музыкальное шоу над акваторией Невы между Троицким, Дворцовым мостами и Петропавловской крепостью завершило праздник выпускников «Алые паруса», сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые Паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса»

Фейерверк, который видно из всех районов города, начался под «Вечернюю песню» Соловьева-Седого, давно ставшую неофициальным гимном города на Неве: «Город над вольной Невой; Город нашей славы трудовой; Слушай Ленинград я тебе спою; Задушевную песню свою…»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

А завершился гимном великому городу — официальным гимном Санкт-Петербурга, впрочем, также написанным тогда, когда город еще был Ленинградом.

Перед этим на Дворцовой площади состоялся концерт популярных у молодежи исполнителей. Особенно тепло молодые люди встретили выступление рэпера Басты и после нескольких композиций, которым аудитория активно подпевала, даже вызвали его на бис.

Дарья Драй ИА REGNUM Баста

Дарья Драй ИА REGNUM Певица «Моя Мишель»

Дарья Драй ИА REGNUM Певица Виктория Дайнеко

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на празднике «Алые паруса»

В завершение праздника в самом его эпицентре по Неве на приличной скорости прошел под алыми парусами бриг Tre Kronor, символизируя бригантину из «Алых парусов» Александра Грина.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса» глазами школьников

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на празднике «Алые паруса»

По данным организаторов, только участниками праздника стали 35 тысяч выпускников из Петербурга и еще 6 тысяч молодых людей из других регионов и стран. Вместе же с другими гостями праздника на Дворцовой площади и набережных было до 80 тысяч человек. Количество же зрителей за пределами зоны для участников и гостей вообще пока оценить невозможно.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на празднике «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Полный людьми Невский проспект