Санкт-Петербург, 24 июня, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Уникальное по оформлению и масштабам свето-пиротехническое и музыкальное шоу над акваторией Невы между Троицким, Дворцовым мостами и Петропавловской крепостью завершило праздник выпускников «Алые паруса», сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Праздник «Алые Паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
«Алые паруса»

Фейерверк, который видно из всех районов города, начался под «Вечернюю песню» Соловьева-Седого, давно ставшую неофициальным гимном города на Неве: «Город над вольной Невой; Город нашей славы трудовой; Слушай Ленинград я тебе спою; Задушевную песню свою…»

Дарья Драй ИА REGNUM
Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
Пиротехническое шоу во время праздника «Алые паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют

А завершился гимном великому городу — официальным гимном Санкт-Петербурга, впрочем, также написанным тогда, когда город еще был Ленинградом.

Перед этим на Дворцовой площади состоялся концерт популярных у молодежи исполнителей. Особенно тепло молодые люди встретили выступление рэпера Басты и после нескольких композиций, которым аудитория активно подпевала, даже вызвали его на бис.

Дарья Драй ИА REGNUM
Баста
Дарья Драй ИА REGNUM
Певица «Моя Мишель»
Дарья Драй ИА REGNUM
Певица Виктория Дайнеко
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздник «Алые паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
Выпускники на празднике «Алые паруса»

В завершение праздника в самом его эпицентре по Неве на приличной скорости прошел под алыми парусами бриг Tre Kronor, символизируя бригантину из «Алых парусов» Александра Грина.

Дарья Драй ИА REGNUM
Праздник «Алые паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
«Алые паруса» глазами школьников
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздник «Алые паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
Выпускники на празднике «Алые паруса»

По данным организаторов, только участниками праздника стали 35 тысяч выпускников из Петербурга и еще 6 тысяч молодых людей из других регионов и стран. Вместе же с другими гостями праздника на Дворцовой площади и набережных было до 80 тысяч человек. Количество же зрителей за пределами зоны для участников и гостей вообще пока оценить невозможно.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выпускники на празднике «Алые паруса»
Дарья Драй ИА REGNUM
Полный людьми Невский проспект
Дарья Драй ИА REGNUM
Выпускники на празднике «Алые паруса»