Вашингтон, 24 июня, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что за 500 дней со вступления в должность президента он добился «больше, чем любой другой президент» в истории США за аналогичный срок. Об этом Трамп заявил телеканалу TBN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Среди своих достижений Трамп отметил низкую безработицу и сокращение налогов. Президент США также заявил, что показатели трудовой занятости находятся на самом высоком уровне за последние 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о сложившихся «хороших отношениях» с лидерм КНДР Ким Чен Ыном.