Москва, 24 июня, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Предложение украинской писательницы Ларисы Ницой называть Россию «Московией», так как название Русь было «украдено» у Киева, поражает неграмотностью и не имеет ничего общего с историческими фактами. Об этом заявил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Он напомнил, что термин «Россия» появился на рубеже XV—XVI веков как самоназвание государства, которое прежде именовалось и Московским княжеством, и Русью. Русью назвали также «территорию северо-востока», которая стала основой будущего российского государства, упоминания об этом есть во многих источниках.

«К сожалению, историческая и нравственная неграмотность многих современных украинских деятелей просто поражает», — сказал Перевезенцев.

Так, Иван IV, более известный как Иван Грозный, именовался царём всея Руси. Его деда Ивана III назвали государем всея Руси, отметил профессор.

Заявление Ницой нацелено на то, чтобы оскорбить Россию и её жителей. Вместе с тем писательница обманывает собственный украинский народ, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лариса Ницой обвинила Россию в присвоении принадлежащего украинцам названия «Русь». Жителей России нужно называть «московитами», считает она.