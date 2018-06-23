Киев, 23 июня, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Гражданин Украины Александр Бурлака, ранее осуждённый за мошенничество и подделку документов, сбежал из-под стражи во время конвоирования в Киеве. Об этом сообщили в субботу, 23 июня, в пресс-службе полиции Киева.

Побег

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все наряды сотрудников полиции привлечены на поиски злоумышленника, ориентировки преступника уже переданы в другие регионы.

Кроме того, в отношении полицейских, осуществлявших конвоирование, также проводится служебное расследование.

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