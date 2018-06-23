Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Шикарный матч мы увидели на стадионе «Фишт» в Сочи. Ши-кар-ный! Сборная Германии победила сборную Швеции 2:1, отыгравшись по ходу матча.

Fifa.com Матч Швеция — Гремания

Впервые в жизни я болел за немцев. А почему? Да потому что я предсказал победу Германии перед матчем и впервые за время ЧМ-2018 мог ошибиться. Но немцы остаются немцами! Они вышли из такого крутого пике, что завидовать можно. И нужно! Ведь после первого круга, когда, как сообщало ИА REGNUM, немцы проиграли мексиканцам 0:1, им нужно было выигрывать у шведов. А те непросты.

Уже в начале матча немцы обязаны были открывать счёт, но не реализовали стопроцентный момент. А дальше пришли шведы. Сначала Маркус Берг прорвался по центру к воротам Мануэля Нойера, а Жером Боатенг толкнул его в спину. Чистый пенальти! Однако молчит судья. Но на 32-й минуте справедливость восторжествовала, и шведы вышли вперёд: Ола Тойвонен, пробравшись в штрафную площадку немцев, изящным черпачком перекинул Мануэля Нойера. Для чего тот выходил из ворот, а? Нет, Нойер, ты не Буффон!

Однако на второй тайм немцы вышли лютыми и заведёнными. Уж не знаю, как рвал и метал в раздевалке главный тренер Йоахим Лёв. О сборной Германии говорят — машина. Так вот, машину эту надо было завести. Ведь главная проблема немцев — это отсутствие мотивации. И неудивительно, что сразу после перерыва с фланговой передачи Тимо Вернера мяч в ворота шведов проткнул Марко Ройс, не игравший на прошлом мундиале в Бразилии и не ставший чемпионом мира. Ему жаждется побед!

Дальше у немцев было, как минимум, три стопроцентных голевых момента, но они транжирили и транжирили их. Позднее же сборной Германии стало совсем дурно, когда за две жёлтых карточки за десять минут до конца матча удалили всё того же хулиганистого и расслабленного Боатенга. И быть немецкой трагедии, и быть главной сенсации чемпионата с вылетом сборной Германии, но тут на пятой добавленной минуте в ворота шведов назначили штрафной удар.

К мячу подошёл Тони Кроос. С таких точек обычно навешивают, но на то он и Кроос, чтобы сотворить чудо из чудес. Шикарным ударом по дуге Тони отправил мяч в ворота шведов и принёс — без преувеличения! — важнейшую и феноменальную победу сборной Германии. Немцы, по завету своего земляка Ницше, заглянули в бездну, стоя на самом её краю, но выдержали.

Расклады в группе G после второго тура таковы: Мексика — 6 очков, Германия и Швеция — по 3 очка, Южная Корея — 0. В заключительном круге отборочной группы встречаются сборные Мексики и Швеции, а немцы будут раскатывать Южную Корею.

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