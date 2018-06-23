Санкт-Петербург, 23 июня, 2018, 23:19 — ИА Регнум. На заполненной людьми Дворцовой площади Санкт-Петербурга поздно вечером 23 июня продолжается концерт в рамках праздника выпускников «Алые паруса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на празднике «Алые паруса»

У здания Главного штаба в этот раз выстроена не одна, а сразу три сцены: одна главная и две поменьше. Общая длина сценического пространства вместе с экранами — 130 метров.

Сцену дополняют большие треугольные зеркала, напоминающие паруса, они «расширяют» объем, на который устремлены взгляды зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Перед выпускниками уже выступили часть исполнителей и групп, завершится концерт выступлениями певицы Алсу и рэпера Баста. Собравшиеся на Дворцовой площади вчерашние школьники подпевают выступающим и подтанцовывают в такт музыке.

Добавим, что сложные хореографические номера «Алых парусов» поставлены в содружестве с Аллой Духовой и её балетом «Тодес».

После небольшого перерыва в 00:40 начнется масштабное пиротехническое шоу и на Неве появится парусник под алыми парусами.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на празднике «Алые паруса»

Как сообщало ИА REGNUM, гостями «Алых парусов» в 2018 году стали 35 тысяч выпускников петербургских школ и технических училищ. В Петербург также приехали лучшие выпускники из 34 регионов России и нескольких зарубежных стран — их более шести тысяч. Всего на Дворцовой площади ожидалось около 80 тысяч человек. Окончательные цифры будут известны лишь на следующий день.