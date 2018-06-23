Вашингтон, 23 июня, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Российский летчик Константин Ярошенко, которого из Форт-Дикс (штат Нью-Джерси) перевели в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут), недоволен условиями содержания. Об этом сообщил ТАСС по телефону адвокат пилота Алексей Тарасов.

Ярошенко Николай. Заключённый (фрагмент). 1878

«Они (условия содержания) хуже, чем были в тюрьме Форт-Дикс, эти вопросы будут еще обговариваться, — сказал Тарасов. — Ярошенко… высказывал свое недовольство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году суд США приговорил к 20 годам тюремного заключения российского летчика Константина Ярошенко, который обвинялся в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

Сам осужденный гражданин РФ себя виновным не признает.

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