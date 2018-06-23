Вашингтон, 23 июня, 2018, 22:56 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа сложились «хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в интервью телеканалу TBN сообщил сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Я думаю, что у меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, — сказал глава Белого дома. — Между нами возникла хорошая химия».

По его словам, Ким Чен Ын, который работает на благо КНДР, намерен сделать правильный шаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2018 г. в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали ряд документов. В частности, Пхеньян обязался следовать курсом на полное ядерное разоружение.

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