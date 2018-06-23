Милан, Италия, 23 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. В связи с тем, что хавбэк сборной Гвинеи Наби Кейта покинул «РБ Лейпциг» и перешёл в «Ливерпуль», «быки» намерены усилить свой состав плеймейкером «Милана» Хаканом Чалханоглу, который уже выступал в Бунделиге за «Байер-04» из Леверкузена. Сумма трансфера может составить €30 млн. В прошедшем сезоне Хакан провел за «россонери» 45 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 12 ассистов.

Steindy Хакан Чалханоглу

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €27 млн. Однако, в связи с возрастом игрока (24 года) и его статусом в команде, сумма в €30 млн может не устроить руководство «Милана».

Данные игрока:

Рост: 178 см

Вес: 69 кг

Сильные стороны: дриблинг и техника, исполнение штрафных ударов и остальных стандартов, короткие и длинные передачи, видение поля, дальние удары, опыт игры в Бундеслиге.

Слабые стороны: физика и природные данные, сила, верховые единоборства, нестабильность.