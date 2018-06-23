Барнаул, 23 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Вечером 23 июня, около 21:00 по местному времени (17.00 мск) из-за мощного шторма остались без электроснабжения 85 тыс потребителей горсети г. Барнаул. По информации «Россетей», в результате аномальных грозовых явлений произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ Опорная — Подгорная (Алтайский край), приведшее к отключению 9 ПС 110 кВ и 4 ПС 35 кВ.

ЛЭП

Без электричества остались жители центральной части Барнаула, а также несколько окраинных районов.

Благодаря оперативной работе энергетиков группы «Россети» в течение первых 19 минут были запитаны 51 тыс. потребителей. Полностью восстановить электроснабжение удалось в течение 30 минут.

В «Алтайэнерго» работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю. В особом режиме работает контакт — центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.