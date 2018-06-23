Хараре, 23 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. В результате взрыва, прогремевшего в городе Булавайо на предвыборном митинге действующего президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву, пострадали восемь человек. Об этом сообщает The Herald со ссылкой на свои источники.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

«Восемь человек, включая вице-президента Зимбабве Кембо Мохади, пострадали в результате взрыва на стадионе», — передает вещатель.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что 23 июня в городе Булавайо неизвестные совершили покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву.

Так, на стадионе, где выступал политик в рамках предвыборной кампании, прогремел взрыв.

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