Тернополь, Украина, 23 июня, 2018, 22:25 — ИА Регнум. В Тернопольской области Украины в здании недействующего спиртзавода прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Hugo Martins Спирт в огне

Инцидент произошел в субботу, 23 июня, в городе Збараж. Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, установили, что на недействующем спиртзаводе «произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара».

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что спасатели уже эвакуировали жителей близлежащих домов.

В настоящее время пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

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