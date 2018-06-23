На Украине горит здание недействующего спиртзавода
Тернополь, Украина, 23 июня, 2018, 22:25 — ИА Регнум. В Тернопольской области Украины в здании недействующего спиртзавода прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел в субботу, 23 июня, в городе Збараж. Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, установили, что на недействующем спиртзаводе «произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара».
По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что спасатели уже эвакуировали жителей близлежащих домов.
В настоящее время пожарные пытаются ликвидировать возгорание.
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