Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Это машина. Я про Германию. На стадионе «Фишт» в Сочи она играет со сборной Швецией. В первом тайме отличился финский швед Ола Тойвонен, перекинувший Мануэля Нойера.

Fifa.com Матч Швеция — Гремания

Но злющие немцы, которых раззадорил в перерыве их главный тренер Йохаим Лёв, отыгрались уж в самом начале второго тайма.

Прострел Тимо Вернера — и замыкание Марко Ройса. Германия сравнивает счёт, и Германия идёт вперёд. И футболисты её похожи на танки.

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