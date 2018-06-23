Это машина: Германия отыгрывается в матче со шведами
Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Это машина. Я про Германию. На стадионе «Фишт» в Сочи она играет со сборной Швецией. В первом тайме отличился финский швед Ола Тойвонен, перекинувший Мануэля Нойера.
Fifa.com
Матч Швеция — Гремания
Но злющие немцы, которых раззадорил в перерыве их главный тренер Йохаим Лёв, отыгрались уж в самом начале второго тайма.
Прострел Тимо Вернера — и замыкание Марко Ройса. Германия сравнивает счёт, и Германия идёт вперёд. И футболисты её похожи на танки.
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