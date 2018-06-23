Грозный, 30 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил своему окружению утратой доверия, если кто-то допустит утечку ответа на вопрос, за который он пообещал 1 млн рублей.

Chechnya.gov.ru

Кадыров выложил видео его непродолжительной беседы с президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. Он пообещал подарок тому, что первый угадает о чём они говорят. Для получения миллиона требуется дать максимально развёрнутый ответ в комментарии под видео, а также сделать его репост.

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На видео показан эпизод, снятый во время визита Путина в Ташкент. Лидеры стран подошли к Кадырову и что-то ему говорили, при этом российский лидер похлопывал его по плечу. Когда Путин отошел в сторону, Мирзиёев ещё некоторое время о чём-то говорил главе Чечни, пожимая руку.

Глава республики отметил, что в его окружении знают, о чём был разговор, и дали обещание сохранить это в секрете.

«Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, государственный визит российского лидера в Узбекистан был запланирован на 26–27 мая, но продлился три дня. Сначала Путин и Мирзиёев провели переговоры в узком составе, а потом в расширенном, пригласив делегации обеих стран.

Лидеры России и Узбекистан после переговоров подписали совместное заявление. Путин в нём поблагодарил коллегу за гостеприимство и пригласил посетить Москву в удобное для него время. Дату визита согласуют по дипломатическим каналам.