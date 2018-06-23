Манчестер, Великобритания, 23 июня, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Скауты «Барселоны» продолжают активно работать в поиске качественного центрального полузащитника с уклоном в атаку. В этот раз под их прицел попал 30-летний воспитанник «Реала», а также экс-игрок сборной Испании Хуан Мата. В связи с потерей доверия главного тренера Эрнесто Вальверде к Андре Гомешу, Хуан Мата выглядит уверенной и качественной временной (!) заменой на позицию центр-бека. «Барселона» сделала предложение в размере €44 млн, что является просто панической переплатой каталонского клуба. Стоит напомнить, что по оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €30 млн, также нельзя не учесть возраст Хуана и его нестабильную игровую форму.

Warrenfish Хуан Мата

В последнем сезоне Мата провел 28 матчей в Английской Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 12 раз, в которых смог отметиться лишь 2 голевыми передачами.

Данные игрока:

Рост: 170 см

Вес: 63 кг

Сильные стороны: опыт, дриблинг и техника, видение поля, дальние удары, исполнение штрафных угловых.

Слабые стороны: скоростные и природные данные, сила и выносливость, нестабильность, верховые единоборства.