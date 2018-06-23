Вашингтон, 23 июня, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Франция должна поддержать вступление Македонии в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонных переговоров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Помпео призвал министра иностранных дел Франции Ле Дриана поддержать предложение НАТО о вступлении Македонии в альянс», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте госдепартамента США.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 июня генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите НАТО в июле может быть принято решение о начале переговоров с Македонией по присоединению страны к организации.

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