Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Перед матчем в Сочи между сборными Германии и Швеции я написал, что немцы будут злы после поражения от Мексики и сделают всё для победы. Или надо было сказать это о шведах? Они уже успели выйти вперёд. Ловкая контратака. Швед с финским именем Ола Тойовнен принимает мяч на грудь, таранит немецкого защитника и перекидывает Мануэля Нойера, зачем-то вышедшего из ворот. А за десять минут до этого судья не дал очевидный пенальти в ворота сборной Германии.

Fifa.com Матч Швеция — Гремания

У немцев сейчас будут серьёзные психологические проблемы. Проблемы же игровые у них две: первая — излишняя схематичность действий, вторая — отсутствии внятного форварда, о чём я говорили перед началом чемпионата. Смотрим прекрасный матч дальше.

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