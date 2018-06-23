Калуга, 23 июня, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Более 1600 выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Калуги, сегодня, 23 июня приняли участие в торжествах, посвященных окончанию школы.

ИА REGNUM Выпускники возложили цветы к Вечному Огню на площади Победы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, по сложившейся многолетней традиции выпускники возложили цветы к Вечному Огню на площади Победы.

Затем праздничные колонны выпускников прошли на площадь Старый Торг, одну из самых старинных площадей города, которая стала основным местом проведения праздника.

Здесь школьников ожидала трехчасовая программа, включающая торжественную часть, а также концерт с участием творческих коллективов, состоящих из выпускников и директоров школ. Завершит мероприятие дискотека и огненное шоу.

Читайте также: Среди тысяч крымских выпускников только девять сдали ЕГЭ на «отлично»