Воронеж, 23 июня, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Ошибочные действия пилота или технические неполадки могли стать причинами крушения легкомоторного воздушного судна «Бекас» в Воронежской области. Об этом сообщил Следственный комитет РФ (СКР) в мессенджере TamTam.

Evgeniy Bichev Х-32 «Бекас»

«Основные версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Воронежской области упал легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас». В результате инцидента погиб пилот самолета.

Трагедия произошла в Петропавловском районе.

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