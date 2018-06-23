Соледар, ДНР, 23 июня, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Во время обстрела украинскими боевиками города Докучаевск пострадала мирная жительница, сообщило 23 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

Наблюдатели зафиксировали 29 выстрелов из АГС, 8 выстрелов из РПГ, сделанных украинскими силовиками в направлении населенных пунктов Новотроицкое и Докучаевск.

В результате осколочное ранение затылка получила жительница Докучаевска 1942 года рождения, уточнили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 июня войска ДНР уничтожили трех украинских боевиков, которые в составе группы пытались занять новые позиции к югу от Коминтерново.

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