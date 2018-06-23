Барнаул, 23 июня, 2018, 21:14 — ИА Регнум. В Барнауле из-за плохой погоды едва не произошла трагедия. Плавучее кафе «Барракуда» 23 июня столкнулось с опорой автомобильного моста. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, в Барнауле 23 июня примерно в 19:00 по местному времени плавучее кафе «Барракуда», которое следовало по реке Обь (в составе теплохода и баржи), из-за резко испортившейся погоды, сильных порывов ветра столкнулось с опорой автомобильного моста. В плавучем кафе в это время находились 120 пассажиров.

По данным ведомства, в результате столкновения никто не погиб. Но, по предварительной информации, пострадали 15 человек. Они получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья.

По данному факту проводится проверка, уточнили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Добавим, 23 июня на столицу Алтайского края — город Барнаул — обрушился сильный ураган. Десятки тысяч жителей города остались без света. Горожане в соцсетях рассказывают о поваленных деревьях и рекламных щитах.