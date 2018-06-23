Санкт-Петербург, 23 июня, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Масштабный праздник выпускников школ «Алые паруса» начался в центре Санкт-Петербурга в 22:00 в субботу, 23 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В эту минуту зажглись факелы на Ростральных колоннах. Их огни, которые изначально были придуманы как маяки, будут гореть на протяжении всего времени праздника, до 03:00 воскресенья.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника «Алые Паруса»

В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Самый первый праздник прошел в Ленинграде в 1968 году. В 1970-е годы хорошая традиция прервалась, но в 2005 году, уже в Санкт-Петербурге, праздник был возобновлен в современном формате. Сегодня «Алые паруса» состоятся в 14-й раз после возобновления.

В этом году на «Алые паруса» пришли 35 тысяч выпускников петербургских школ и профессионально-технических училищ. Их на 4,5 тысячи больше, чем в 2017 году. Кроме местных молодых людей, приглашение в Петербург получили лучшие выпускники из 34 регионов России и нескольких зарубежных стран: Армении, Кипра, Молдавии, Сербии, Киргизии и Эстонии. Выпускники придут на площадь не одни, а с родителями и друзьями, поэтому всего на Дворцовой площади соберётся около 80 тысяч человек.

Откроет праздник выступление официальных лиц — министра просвещения РФ Ольги Васильевой, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

После этого на Дворцовой площади начнется концерт с элементами театрализованного представления. Его хедлайнерами станут рэпер Баста и певица Алсу. Многочисленные группы и исполнители, приглашенные на «Алые паруса», будут выступать сразу на трех сценах. С каждым артистом на сцену будет выходить не менее 250 танцоров.

Большие экраны по бокам от сценического пространства будут дублировать всё происходящее на основной площадке. Ведущие праздника — Иван Ургант и Дарья Александрова.

Уже после полуночи праздник завершит колоссальное светопиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы и прохождение парусника под алыми парусами. В этой роли уже десятый год подряд выступит шведский бриг Tre Kronor. Для его беспрепятственного прохождения разведен Троицкий мост.

Особым вызовом для «Алых парусов» в этом году стало то, что они проходят в период проведения чемпионата мира по футболу в России. Организаторы заявляют, что сделали всё возможное, чтобы отделить выпускников от болельщиков и не допустить никаких эксцессов.

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Как ожидается, «Алые паруса» в этом году увидят с набережных и улиц в центре Петербурга более 2 миллионов человек.

Напомним, что ради участников и гостей праздника метрополитен Петербурга в ночь на 24 июня будет работать без ночного перерыва.

Добавим, что в 2016 году «Алые паруса» были признаны «Лучшим городским событием» по версии премии событийного маркетинга «European Best Event Awards».