Вашингтон, 23 июня, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В американском городе Лексингтон (штат Виргиния) сотрудники ресторана отказались обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Сандерс, «работающую» на президента США Дональда Трампа. Об этом написала сама Сандерс на странице в соцсети Twitter.

Whitehouse.gov Сара Сандерс

«Вчера вечером (22 июня) владелец Red Hen в Лексингтоне сказала, чтобы я ушла, потому что я работаю на Трампа, — написала пресс-секретарь главы Белого дома. — Я вежливо покинула заведение».

Сандерс добавила, что она старается относиться к людям с уважением, даже если не согласна с их «политической позицией».

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня 2018 г. президент США Дональд Трамп призвал своих коллег по партии перестать тратить время на законопроекты по миграции и сфокусироваться на том, чтобы на промежуточных выборах в законодательный орган страны прошло большее число членов Республиканской партии.

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