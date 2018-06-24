Нефтеюганск, Югра, 24 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В Нефтеюганске 25 и 26 июня традиционно пройдут мероприятия в память о «народном мэре» города Владимире Петухове, убитом 26 июня 1998 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

Admugansk.ru Памятник Петухову

25 июня в нефтеюганской центральной библиотеке пройдёт очный этап Всероссийского конкурса «Урок местного самоуправления». В программе мероприятия, среди прочего, также значится круглый стол на тему «Участие граждан в развитии и формировании «Комфортной городской среды».

Основные мероприятия пройдут 26 июня. Утром на кладбище Нефтеюганска состоится панихида. Затем памятные мероприятия переместятся на Аллею комсомольской славы, где находится памятник Петухову. Здесь запланированы митинг и возложение цветов.

А В 11:00 в культурном центре «Обь» начнётся ежегодная всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность». На ней будут рассмотрены нравственные основы местного самоуправления в России.

Как отмечают организаторы, мероприятия посвящены гражданскому Петухова. Инициаторами стали ВСМС, а также губернатор и администрация Югры. Поддержку оказали полпред Игорь Холманских и Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Председатель этого комитета и председатель ВСМС Олег Мельниченко откроет конференцию. Также ожидаются приветственные слова Игоря Холманских, губернатора Югры Натальи Комаровой и депутата Госдумы Александра Сидорова.

Программа конференции весьма и весьма насыщенная. Заявлены докладчики из Югры, Татарии, Рязани, Ярославля, Улан-Удэ, Саратовской области, Башкирии, Самары, Коми, Архангельской области, Краснодарского края, Геленджика. А в конце состоится церемония награждения, в том числе и медалью имени В.А. Петухова «Долг. Совесть. Честь». Эта награда присуждается за вклад в развитие территории. Претендентов отбирает ВСМС. первым награждённым стал Владимир Петухов. посмертно. Медаль вручили его вдове.

В тот же день уже после конференции пройдёт вечер памяти В.А. Петухова под названием «В кругу друзей». Он состоится в городской библиотеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 1998 года Владимир Петухов выступил с публичным обращением на имя тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Обращение было опубликовано 17 июня в газете «Нефтеюганский рабочий». Мэр Нефтеюганска выразил протест против циничных действий и убийственной политики, которую в Нефтеюганском районе проводили олигархи из ОАО Роспром-ЮКОС и банка «Менатеп». В знак протеста против действий олигархов Владимир Петухов объявил бессрочную голодовку. А через девять дней, 26 июня, он был убит недалеко от здания горадминистрации, куда шёл вместе со своим телохранителем.

Владимир Петухов боролся за то, чтобы города Севера развивались. а сырьевые ресурсы использовались эффективно. Также он ратовал за развитие производственных коллективов. Его имя носит одна из улиц. Также установлен памятник.

Организатор убийства уже осуждён к пожизненному заключению. В этом преступлении судом был признан виновным глава службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин. Но заказчик этого зверского убийства так и не был назван. Косвенно, день убийства Петухова совпадает с днём рождения бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Вдова Петухова не исключила его причастности к этому убийству. Но сам он категорически отрицает какую-либо свою причастность.