Ростов-на-Дону, 23 июня, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Мексика победила Южную Корею со счётом 2:1. И президент не помог. Как сообщало ИА REGNUM, свою сборную в матче против Мексики в Ростов-на-Дону приехал поддержать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Но «ацтеки» всё равно ожидаемо были лучше.

Fifa.com Матч Южная Корея — Мексика

Первые десять минут матча солировал мексиканский форвард Ирвин Лосано, но гол в первом тайме сотворил не он. Южную Корею поддел арбитр. Впрочем, было за что. Капитан мексиканцев Андрес Гуардадо прострелил в штрафную — рука южнокорейца остановила мяч. Пенальти! Опытный Карлос Вела, знакомый нам по играм за лондонский «Арсенал», уверенно реализовал пенальти. Ну, а во втором тайме голевое слово взял Чичарито, когда-то почитавшийся едва ли не на уровне Лионеля Месси. И снова солировал Ирвин Лосано, на которого я просил вас обратить внимание перед матчем. Он разогнал контратаку и, выждав мхатовскую паузу, отдал на Чичарито. Тот мастерски ушёл от соперника и пробил мимо корейского голкипера. В конце матча Южная Корея, чтоб совсем уж не осрамиться перед президентом, отквитала один мяч: это сделал их лидер Сон Хын Мин. Вообще корейцы понравились, прежде всего, своей цепкостью, подчас на грани фола.

Южная Корея на этом чемпионате мира отыграна. А вот сборная Мексики в седьмой раз подряд выходит из отборочной группы. Но теперь главное — не как всегда. Ведь всякий раз, пройдя в одну восьмую финала, Мексика уступает там. Как бы не повторить печаль в этот раз? Надо обыгрывать шведов в следующем матче, чтобы в одной восьмой не наткнуться на разгоняющихся бразильцев. Те, как сообщало ИА REGNUM, вчера, 22 июня, в добавленное время сломили Коста-Рику. Впрочем, тот матч больше запомнился симуляцией плаксы Неймара.