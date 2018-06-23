Вашингтон, 23 июня, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится, однако где именно пока неизвестно. Об этом сообщил сам Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Я встречусь с моим российским коллегой где-нибудь, — сказал Помпео. — Я уверен».

При этом госсекретарь США не смог ответить на вопрос, планирует ли он в ближайшее время посетить Москву.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблематику сирийского урегулирования на основе резолюции ООН 2254.

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