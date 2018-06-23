Ростов-на-Дону, 23 июня, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Южнокорейский нападающий Хын Мин Сон забил мексиканцам гол в добавленное арбитром время. Но это не помогло команде обыграть сборную Мексики в рамках группового этапа ЧМ-2018. Матч на «Ростов Арене» завершён. Итоговый счёт на табло — 2:1 в пользу мексиканцев, сообщает ИА REGNUM.

Fifa.com Матч Южная Корея — Мексика

Напомним, счёт в матче открыл Карлос Вела, реализовавший пенальти. Затем на 66-й минуте отличился лучший бомбардир в истории мексиканской сборной Хавьер Эрнандес, увеличив преимущество своей команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 17 тыс. болельщиков прибыли в Ростов-на-Дону из Мексики, чтобы поддержать свою сборную. Корейскую сборную поддержал на «Ростов Арене» президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.