Киев, 23 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Киевской области обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом в субботу, 23 июня, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

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«Сотрудники СБУ … выявили в Киевской области арсенал тяжелого оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Тайник был выявлен возле одного из сел Бориспольского района. В частности, сотрудники спецслужб изъяли из схрона 3 гранатомета РПГ-22, один гранатомет РПГ-18, 12 гранат РГД-5, гранату РГО, 66 выстрелов для подствольного гранатомета, 15 выстрелов для гранатомета РПГ-7, а также большое количество патронов различного калибра.

В настоящее время сотрудники СБУ устанавливают личность организатора тайника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с февраля 2014 года на Украине отмечается рост преступлений и инцидентов с применением оружия и взрывных устройств. По официальным данным МВД Украины, на территории страны в незаконном обороте находится более 2 млн единиц оружия.

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