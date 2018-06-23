Екатеринбург, 23 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге иностранные болельщики жалуются на трудности в плане общения с местным населением. Некоторые рассказывают: порой очень долго приходится дожидаться помощи, когда она необходима, так как далеко не каждый уралец знает английский язык, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании победы

Отметим, жители Екатеринбурга охотно помогают гостям ЧМ-2018. И принимают их жалобы. Одна из местных общественниц рассказала в соцсетях историю о том, как помогла двоим болельщикам найти интересующий их дом. При этом они пожаловались ей на то, что очень долго просили помощи, и уже отчаялись. Проблема не в том, что прохожие не хотели помогать, а в том, что объясниться с ними никак не удавалось.

Эта свердловчанка не единственная, кто поднимает такую проблему. Подобные истории появляются в соцсетях практически ежедневно. Видимо, проблема актуальна для всех 11 городов, которые принимают матчи ЧМ-2018.

В то же время иностранные болельщики отмечают, что местные жители всегда готовы прийти им на помощь, высоко оценивают гостеприимство уральцев. Кроме того, есть случаи, когда между теми же уральцами и иностранными гостями завязались дружеские отношения.

Напомним, Екатеринбург уже принял два матча в рамках ЧМ-2018. А впереди ещё два: 24 и 27 июня.