Москва, 23 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. «Наполи» проявляет интерес к 32-летнему вратарю сборной России и московского ЦСКА Игорю Акинфееву в связи с уходом испанского голкипера Пепе Рейны в «Милан». Также в шорт-листе присутствуют Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Алекс Мере («Удинезе»). Повышенный интерес может быть связан с успешным выступлением России на чемпионате мира — 2018 (две победы: над Саудовской Аравией 5:0 и Египтом 3:1).

Светлана Бекетова Игорь Акинфеев

В прошедшем сезоне Акинфеев провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых пропустил 39 мячей.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €10 млн. Вероятно ЦСКА откажется продавать своего лучшего вратаря за такую сумму.

Данные игрока:

Рост: 185 см

Вес: 81 кг

Сильные стороны: организация обороны, игра ногами, реакция, пенальти, лидерские качества.

Слабые стороны: игра руками, игра на выходах, склонность к ошибкам, склонность к игре кулаками.