Калуга, 23 июня, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Первые проекты, которые были связаны с инвестиционным стандартом для всех субъектов РФ, собирались с лучших практик Калужской области и особенно принципы работы с инвесторами и бизнес-сопровождение. Об этом заявила 22 июня в Калуге генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Admoblkaluga.ru Светлана Чупшева

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках рабочего визита в калужский регион, Светлана Чупшева встретилась с руководством институтов развития области и представителями крупного, среднего и малого бизнеса в формате круглого стола.

На встрече была представлена работа региональных институтов развития, в том числе недавно созданных — Агентства развития бизнеса и Агентства по развитию туризма Калужской области.

По мнению Светланы Чупшевой на международных площадках хорошо знают Калужскую область. И сегодня регион демонстрирует новый формат работы с бизнесом, создавая новые специализированные агентства для отраслевого взаимодействия.

Напомним, между Калужской областью и Агентством стратегических инициатив заключены ряд соглашений о сотрудничестве, регулирующих развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия в области инвестиционной деятельности. Одним из ключевых проектов АСИ является Региональный инвестиционный стандарт. Стандарт включает 15 лучших инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами. В его основу лег опыт и Калужской области.

Читайте также: Малый бизнес Калужской области планирует развивать партнёрство с Германией