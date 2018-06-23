Калуга, 23 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Калуге, 23 июня, на стадионе в Анненках стартовал международный турнир по футболу среди юношей 12−14 лет в рамках «Русского года» во Франции с участием команды юных футболистов из французского города Пуасси.

Kaluga-gov.ru На юношеском футбольном турнире в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, выступившей организатором турнира, со своими сверстниками из юношеской команды AS Poissy Football, померятся силами команды футбольных спортшкол Калуги, а также Тулы и Обнинска. Игры пройдут по круговой системе, а победителя объявят 27 июня.

Участников турнира приветствовал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. Градоначальник отметил, что в Калуге любят футбол. Сейчас, во время чемпионата мира (ЧМ), который принимает России, в Калуге базируется сборная Сенегала, а команды России и Франции являются претендентами на медали.

«Футбол воспитывает характер, он объединяет людей», — подчеркнул Дмитрий Разумовский.

Он пожелал командам интересных игр и настроя на победу. Юные футболисты получили памятные подарки от организаторов.

В первом матче турнира, проходящем по круговой системе, встретились команды французского города Пуасси и калужской футбольной школы «Торпедо».

Юные футболисты из Франции также познакомятся с достопримечательностями и культурными объектами областного центра, что позволит укрепить дружеские отношения, между городами Пуассии Калугой.

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