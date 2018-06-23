Иркутск, 23 июня, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Обнародованы пугающие результаты экспедиции на озеро Байкал, выполненной учёными Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН) с 5 по 16 июня 2018 года.

Lin.irk.ru Водоросли

Учёные исследовали состояние прибрежной зоны Байкала. В частности, они отобрали материал на станциях многолетнего наблюдения в районах антропогенного воздействия (город Байкальск, Иркутская область) и на междисциплинарном полигоне (мыс Берёзовый). Восточное побережье, кроме окрестностей Байкальска, в этот раз не исследовалось, сообщили ИА REGNUM в ЛИН СО РАН.

Участники экспедиции сделали вывод, что на трёх участках Байкала, как и в прошлые годы, происходит круглогодичная вегетация чужеродной водоросли спирогиры. За период наблюдений (2013−2018 годы) никаких улучшений здесь не обнаружено. Более того, обильные заросли спирогиры начали появляться в прибрежной зоне возле посёлка Большое Голоустное (Иркутская область) не только в сентябре, но и в июне.

Обстановку на одном из пляжей (длиной около 8 км, устье р. Тыя — губа Сеногда) учёные назвали «особо удручающей». Там обнаружены массовые выбросы гниющих водорослей, от которых идёт ужасный запах. В основном это спирогира. В прибрежной зоне найдены скопления «свежих» спирогир. Причём ситуация на данном участке с каждым годом всё хуже. Ежегодно в этом районе происходят массовые выбросы мертвых и гибнущих моллюсков-гастропод.

Влияют на Байкал и населённые пункты Бурятии. Например, «условно очищенные» стоки со станции очистных сооружений города Северобайкальска на расстоянии порядка 1,5 км от берега Байкала выглядят как раствор шампуня.

Также в ходе экспедиции учёные изучали влияние сгоревшей тайги на экосистему прибрежной зоны в районе мыса Елохин. В 2016 году там произошёл сильный пожар, и восстановление тайги только началось.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вид мелководной зоны озера Байкал шокировал руководителя группы водолазных исследований и подводного мониторинга ЛИН СО РАН Игоря Ханаева. В Лиственничном заливе, напротив посёлка Листвянка, мелководье покрыто зелёной вязкой субстанцией. Судя по всему, речь идёт о цветении нитчатых водорослей и цианобактерий.

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