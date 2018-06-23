Тирасполь, 23 июня, 2018, 18:25 — ИА Регнум. «Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», — заявили в пресс-службе МИД Приднестровья, комментируя принятие 22 июня Генеральной ассамблеей ООН резолюции «Полный и безусловный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова», передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Российские миротворцы

Во внешнеполитическом ведомстве ПМР отмечают, что внесшая в ООН проект документа Молдавия — сторона неурегулированного конфликта и участник миротворческой операции, «разделяющий ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре». При этом очевидно, что «Молдавия сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия».

В Тирасполе подчеркнули, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности. «Никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет», — добавили в ведомстве.

В МИД заметили, что присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании конфликта, включая мирное соглашение 1992 года. А трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова, что подтверждается в том числе Совместным заявлением президентов России, Молдавии и Приднестровья от 18 марта 2009 года.

«Таким образом, подобного род демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса», — подчеркнули в ведомстве.

Авторы комментария заметили, что в своем заявлении глава МИД Молдавии Тудор Ульяновски признал, что молдавско-приднестровский конфликт не является внутренней проблемой Молдавии. «Это свидетельствует о четком понимании молдавской стороной международного характера переговоров с Приднестровьем как на двустороннем уровне между высшим руководством двух государств, так и в международных форматах «5+2» и в рамках механизмов управления миротворческой операцией на Днестре, включая Объединенную контрольную комиссию», — отметили в ведомстве, призвав Молдавию .

В Министерстве иностранных дел ПМР ответственно заявляют, что В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию, призывающую РФ «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войска из Приднестровья, приняла Генассамблея ООН 22 июня 2018 г. За одобрение документа проголосовали представители 64 государств, против высказались 14, воздержались 83.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы, напомним, находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.