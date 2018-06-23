Кронштадт, Санкт-Петербург, 23 июня, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 29 июля 2018 года примут участие свыше 40 кораблей, в том числе 18 кораблей нового поколения. Об этом заявил 23 июня Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, выступая перед выпускниками военно-морских учебных заведений на Якорной площади Кронштадта, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

ВМФ России Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв

Владимир Королёв отметил, что интенсивность боевой учебы российского флота в море доведена до уровня, который позволяет ВМФ иметь необходимый уровень боевой выучки.

«Например, только наплаванность подводных лодок и надводных кораблей за период с января по июнь 2018 года составила около 7000 суток. За этот же период кораблями и подводными лодками выполнено более 1500 боевых упражнений До конца 2018 года планируется выполнить как минимум 2500 боевых упражнений и принять участие в 150 учениях различного формата от соединения и выше», — сообщил Главнокомандующий ВМФ России.

По словам Владимира Королёва, сегодня в состав ВМФ России поступают корабли и подводные лодки самых современных проектов, соответствующие высочайшим требованиям военного кораблестроения.

«Военно-морской флот пополняется ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей», многоцелевыми атомными подводными лодками проекта «Ясень», фрегатами, корветами и ракетными кораблями новых поколений, оснащенных высокоточным оружием и современным радиотехническим вооружением, новыми самолетами и береговыми ракетными комплексами», — отметил адмирал Королёв.

Он напомнил об успешном опыте применения кораблей, подводных лодок и палубной авиации в Средиземном море против террористических группировок на территории Сирии, возобновлении практики межфлотских переходов подлодок подо льдами Арктики, уникальной экспедиции в Антарктиду и Индийский океан исследовательского судна «Адмирал Владимирский», 11-месячном походе океанографического судна «Янтарь».

"Впервые в истории ВМФ был начат поход учебного корабля «Перекоп» по маршруту Севастополь — Владивосток. В августе корабль продолжит свое плавание и пройдет Северным морским путем с курсантами на борту», — добавил Главнокомандующий ВМФ России.

«В настоящее время от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения достойно представляют Андреевский флаг в море, на значительном удалении от мест дислокации», — сообщил адмирал Королёв.

Читайте также: «Янтарь», искавший аргентинскую подлодку, вернулся в Североморск

В качестве перспективных задач для ВМФ России Владимир Королёв назвал дальнейшее оснащение флота высокоточным оружием, переход к строительству кораблей крупного водоизмещения, проектирование и строительство подводных лодок 5-го поколения, наращивание уровня военно-морского присутствия России в оперативно-важных районах Мирового океана и развитие комплексной инфраструктуры базирования флотов.

Читайте также: В военно-морском параде в Петербурге примет участие «убийца авианосцев»