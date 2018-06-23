Ростов-на-Дону, 23 июня, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с супругой прибыл в Ростов-на-Дону, где в 18:00 состоится футбольная баталия между корейской сборной и командой из Мексики. В аэрогавани «Платов» высоких гостей встретил донской губернатор Василий Голубев. Традиционной казачьей песней встретили гостей Донского края донские казаки и казачки.

Donland.ru Мун Чжэ Ин прибыл в Ростов-на-Дону

«Из аэропорта «Платов» глава Республики Корея с супругой направились сразу на «Ростов Арену». Планируется, что на стадионе глава государства встретится с игроками национальной сборной», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, футбольный поединок между сборными Южной Кореи и Мексики начнётся в 18:00. Ожидается, что на 45-тысячной «Ростов Арене» не будет ни одного свободного места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Донской регион посетил президент Швейцарии Ален Берсе, посетивший помимо матча ЧМ-2018 родину писателя Антона Павловича Чехова— Таганрог.