Москва, 23 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Бельгия — одна из четырёх команд, которую я выделял перед ЧМ-2018. Ну, кроме очевидных фаворитов. И вот сегодня в Москве бельгийцы более чем уверенно обыграли Тунис. По дублю сделали те, кого я опять же отметил перед матчем: Эден Азар и Ромелу Лукаку.

Fifa.com Матч Бельгия — Тунис

Последний догнал Криштиану Роналду в списке бомбардиров — по четыре гола. Ещё один мяч на свой счёт в матче с Тунисом записал Миши Батшуайи, вдосталь потерзавший тунисских защитников. «Орлы Карфагена» ответили двумя мячами. Тунис потерял все шансы на выход из группы G. Бельгия, наоборот, проходит в одну восьмую финала. Без сюрпризов.

Бельгийцы были хороши и раньше. Но вот что важно: на этом чемпионате мира сборная Бельгии — это не просто группа отличных игроков. Нет, появилась команда. И это заслуга нового тренера — Роберто Мартинеса. Однако глобальные выводы делать рано: такие соперники, как Тунис и Панама — не индикаторы большой сборной. А вот в следующем туре мы увидим сборную Бельгии в матче с действительно серьёзным противником: в Калининграде 28 июня она сыграет со сборной Англии. Харри Кейн против Ромелу Лукаку — симпатично.