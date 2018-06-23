Ростов-на-Дону, 23 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Около 3 тыс. футбольных фанатов стали участниками праздничного шествия по Ворошиловскому проспекту к стадиону «Ростов Арена». Фотоснимками и видео уже поделились пользователи социальных сетей.

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«Мексиканцы с песнями и плясками двигаются в сторону стадиона. Невероятно колоритный народ», — комментируют очевидцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дон из Мексики прибыли около 17 тыс. футбольных фанатов. На главном спортивном объекте мундиаля в южной столице ожидается аншлаг.

Стартовый свисток футболисты из Мексики и Южной Кореи услышат в 18:00. Команды уже провели по одному футбольному поединку. Так, мексиканцы одержали победу над действующими чемпионами мира — сборной Германии (1:0), а корейцы не смогли обыграть сборную Швеции — 0:1.