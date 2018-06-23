Москва, 23 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. 23 июня на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 2-го тура группы G в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бельгии и Туниса. Противостояние завершилось разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 5:2.

Fifa.com Матч Бельгия — Тунис

В дебюте матча вингер «Челси» Эден Азар открыл счёт ударом с пенальти. Через 10 минут таранный форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку удвоил преимущество — 2:0. На 18-й минуте Дилан Бронн смог пробить оборону «красных дьяволов» — 2:1. В конце тайма Лукаку оформил дубль — 3:1. На 51-й минуте Азар также отметился дублем — 4:1. В конце матча Миши Батшуайи забил пятый мяч в ворота сборной Туниса — 5:1. Через 2 минуты Вахби Хазри установил окончательный счет в матче 5:2.

Статистика матча (Бельгия/Тунис)

Удары 20/10

Удары в створ 11/5

Владение 49%/51%

Фолы 11/12

Бельгия, набрав 6 очков, обеспечила себе место в плей-офф турнира. Тунис без очков расположился на последней строчке.

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Бойата, Витсель, Де Брёйне, Азар, Карраско, Мертенс, Лукаку, Менье.

Тунис: Бен-Муссафа, Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Малул, Кауи, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Бадри, Хазри.

Главный арбитр матча: Жаир Маруффо.

Предупреждения: Сасси — 14.

Голы: Азар (пен) 6 — 1:0, Лукаку 16 — 2:0, Бронн 18 — 2:1, Лукаку 45+2 — 3:1, Азар 51 — 4:1, Батшуайи 90+1 — 5:1, Хазри 90+3 — 5:2.