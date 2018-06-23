ЧМ-2018: нападающий сборной Перу потерял сознание на тренировке
Химки, Московская область, 23 июня, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Нападающий сборной Перу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, получивший травму головы на тренировке, был экстренно госпитализирован в Подмосковье. Об этом сообщает Depor.com со ссылкой на свои источники.
Елена Рыбакова
Джефферсон Фарфан (в центре)
Инцидент произошел в субботу, 22 июня, в Химках.
По данным издания, форвард во время занятий столкнулся с одним из партнеров по команде и потерял сознание.
О состоянии футболиста пока ничего неизвестно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Перу не набравшая очков после двух туров на ЧМ-2018 гарантировала себе вылет с групповой стадии.
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