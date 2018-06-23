Чартерный самолет совершил экстренную посадку в Одессе
Одесса, Украина, 23 июня, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Чартерный самолет, принадлежащий компании Yanair, совершил экстренную посадку на Украине. Об этом сообщил УНН представитель компании-перевозчика.
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Аэропорт Одессы
ЧП произошло в субботу, 23 июня, в аэропорту Одессы.
«Рейс должен был вылетать из Одессы, — говорится в сообщении. — Он взлетел, однако вернулся обратно».
На борту воздушного судна, выполнявшего рейс Одесса — Барселона, находились около 100 человек. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время выясняются причины ЧП.
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