Одесса, Украина, 23 июня, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Чартерный самолет, принадлежащий компании Yanair, совершил экстренную посадку на Украине. Об этом сообщил УНН представитель компании-перевозчика.

Stormare.henk Аэропорт Одессы

ЧП произошло в субботу, 23 июня, в аэропорту Одессы.

«Рейс должен был вылетать из Одессы, — говорится в сообщении. — Он взлетел, однако вернулся обратно».

На борту воздушного судна, выполнявшего рейс Одесса — Барселона, находились около 100 человек. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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