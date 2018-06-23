Киев, 23 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Лариса Ницой — скандально известная украинская детская писательница — считает, что Россию правильнее называть «Московией», а жителей России при этом — «московитами».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе. Украина

По словам Ницой, название «Русь» якобы было «украдено» у украинцев, передает ее слова «Обозреватель».

"Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь», — считает она.

Также писательница утверждает, что императрица Екатерина Вторая якобы издала указ, по которому всех, кто называл себя «московитами», «били палками беспощадно», что является, по ее же словам, «историческим фактом», и «это лежит в музеях».

На какие всё же исторические источники она опирается, Ницой не уточнила.

Она уже известна своими провокационными высказываниями о русском и украинском языках. Ранее устроила скандал из-за того, что сотрудники СБУ разговаривают на русском языке. Ещё она призывала украинцев перестать говорить на «чужом» языке.