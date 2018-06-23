Киев, 23 июня, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Жителям Украины нужно «давать в челюсть» тем гражданам страны, которые разговаривают на русском языке. Об этом сообщила на странице в соцсети Facebook бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя недавний скандал в Мариуполе, где охрана кафе-бара избила подполковника госпогранслужбы Украины якобы за его просьбу дать меню на украинском языке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Если бы украинцы просто давали ногой в челюсть каждому «москворотому», то война давно стала бы победой», — написала она.

По ее словам, в настоящий момент в стране якобы бьют использующих украинский язык граждан, а это неправильно.

«Очень сильно должны бить мы», — сказала Фарион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между украинскими пограничниками и охранниками кафе-бара Мариуполя произошла потасовка. Сотрудников погранслужбы якобы возмутило отсутствие меню на украинском языке.