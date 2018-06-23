Джуно , США, 23 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Губернатор штата Аляска Билл Уокер намерен «разрядить напряженность» между США и Китаем и «избежать ненужной торговой войны». Как сообщает онлайн-издание Arctic Today, глава штата планирует дополнительные встречи по этому вопросу на World Gas Conference 2018 (Всемирной газовой конференции), которая пройдет в Вашингтоне с 25 по 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Аляска обладает богатыми ресурсами для экспорта: от природного газа и морепродуктов — до пива и детского питания. Эти товары позволят нашему государству резко сократить торговый дефицит между США и Китаем, если мы сможем завершить соглашения по увеличению экспорта нашей продукции. Я уверен, что мы, в конце концов, воспользуемся возможностью для взаимного экономического роста», — заявил Уокер.

В прошлом месяце губернатор Аляски возглавил крупную делегацию штата в Китай. Администрация Уокера стремится сделать КНР основным потребителем своего природного газа, и уже имеет предварительные соглашения с китайскими организациями по финансированию проекта по добыче и производству сжиженного природного газа «Аляска СПГ». Однако процесс переговоров затрудняется из-за жесткой торговой политики президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?

Напомним, торговая война, развязанная администрацией Белого дома, нанесла серьезный удар по торговым отношениям КНР и США. В ответ на повышение таможенных пошлин Пекин ввел против США зеркальные меры — пошлину в 25% на импорт 659 наименований товаров, поступающих в страну из США.

Тарифы, введенные США на импортируемую сталь, сильно осложняют перспективы развития добычи природного газа на Северном склоне Аляски. Ожидается заметное увеличение расходов на проект «Аляска СПГ», который предварительно был оценен в 43 млрд долларов. Китайские инвестиции в случае реализации проекта должны составить около трех четвертей от общей стоимости.

Китай является главным экспортным рынком Аляски, около половины этого экспорта — примерно 1 млрд долларов США в год — составляют морепродукты. 21 мая Конгресс штата Аляска направил в администрацию Дональда Трампа письмо, в котором было указано, что любая эскалация конфликта, которая может повлиять на экспорт морепродуктов из Аляски в Китай, будет считаться «прискорбной». После повышения таможенных тарифов сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски заявила, что нужно противостоять их эффекту.

«Последствия недавно объявленных тарифов во многом неизвестны. Я призываю президента Трампа работать в направлении улучшения торговой политики с Китаем, который защищает эти критические рынки для нашей индустрии морепродуктов», — добавила сенатор.