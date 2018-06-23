Лондон, 23 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Английские футбольные болельщики, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы посмотреть матч сборной Англии против сборной Панамы, рассказали о своих положительных впечатлениях от мундиаля в России. Соответствующий сюжет с интервью английских болельщиков показал британский телеканал Sky News сегодня, 23 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин на сувенирах

Судя по всему английские болельщики в восторге. Они заявили, что мундиаль в России — это один их лучших чемпионатов мира по футболу, на котором им удалось побывать.

«Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фан-зоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место», — сказал один из болельщиков в интервью Sky News.

Его друг заявил, что он наслаждается Россией и оказанным английским болельщикам здесь приёмом. Другой болельщик заявил, что российские граждане очень приветливые и доброжелательные люди.

Также английские болельщики сошлись во мнении, что алармистские предупреждения британских властей об опасностях, которые могут подстерегать иностранных болельщиков, оказались «фейковой информацией».

Напомним, ранее один их мексиканских болельщиков заявил, что Россия организовала просто «эталонный» чемпионат мира и другим странам, которые в будущем будут организовывать мундиаль, есть чему поучиться.

Стоит отметить, что даже самые ярые антироссийские западные СМИ вынуждены были признать, что чемпионат мира по футболу в России организован на очень высоком уровне, и все страшилки о России и её «недоброжелательных жителях» не соответствуют действительности.