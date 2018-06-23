Калининград, 23 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Футбол — это продолжение войны, заменитель войны. В нём всегда много политики. Вчерашний матч сборных Сербии и Швейцарии это во всей красе показал. Отличная игра, одна из лучших на ЧМ-2018. После первого тайма сербы вели в один мяч, но во втором счёт сравнял Гранит Джака, а в конце матча, как сообщало ИА REGNUM, победный гол забил Джердан Шакири.

(сс) SebStanbury Джердан Шакири

Но всё это отошло на второй план. Фокус в том, что и Джака, и Шакири этнические албанцы. Чувствуете, жареным пахнет? И играл Шакири в бутсах с флагом Косово. Хуже — и Джака, и Шакири отмечали голы, изображая крылья птицы. Это — отсылка к флагу Албании. Сербы, ясно дело, возмущены. Ведь «Косово — это Сербия». К слову, на матч швейцарцев и сербов не пускали тех, у кого была надпись «Косово» на одежде.

Оскорбило «белых орлов» и судейство. Вот что сказал Александр Коларов, защитник «Ромы» и сборной Сербии: «Поверить не могу в то, что они назначили немецкого арбитра на игру, в которой принимает участие сборная Швейцарии. Во время игры он постоянно разговаривал со швейцарскими игроками на немецком, но мы не в Германии. В нашу пользу должны были назначить пенальти, но его не было, и я не понимаю, как работает система видеоповторов. Я разочарован судейством». А вице-президент Федерации футбола Сербии Саво Милошевич заявил, что система видеоповторов работает только для избранных команд. И я с ним соглашусь.

ФИФА может всячески бежать от политики. Но она накроет футбол. И всех нас тоже. Не только же сексу править на этом чемпионате.